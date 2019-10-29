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  • Son Güncelleme: 29.10.2019 14:12

Son dakika: Bakan Albayrak'tan mesajı

Son dakika haberine göre Hazine ve Maliye Bakanı , dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayınladı.

Bakan Albayrak'tan 29 Ekim mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı , Twitter hesabından Cumhuriyet Bayramı mesajı yayınladı.

Bakan Albayrak'tan mesajıHazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından Cumhuriyet Bayramı mesajı yayınladı. Bakan Albayrak, attığı twette, "Türk milletinin egemenliğinin bir kez daha tarihe nakşedildiği, cumhuriyetin ilanının 96. yılında başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm Milli Mücadele kahramanlarımızı rahmetle yad ediyorum." dedi.

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