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Aileler yolcusu

'da  önünde oturma eylemi yapan annelerin Kandil'e direnişi, 2'nci ayı geride bıraktı. 4 aile, terör örgütü /'ye açık destek veren 'ya gitme kararı aldı. Gözü yaşlı anneler, Strazburg'da çocuklarının kandırılarak dağa götürüldüğünü anlatacaklar.

Aileler Fransa yolcusu
Diyarbakır'da önünde oturma eylemi yapan annelerin Kandil'e direnişi, 2'nci ayı geride bıraktı. 4 aile, terör örgütü /'ye açık destek veren 'ya gitme kararı aldı. Gözü yaşlı anneler, Strazburg'da çocuklarının kandırılarak dağa götürüldüğünü anlatacaklar.

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