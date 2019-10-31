Diyarbakır'da HDP önünde oturma eylemi yapan annelerin Kandil'e direnişi, 2'nci ayı geride bıraktı. 4 aile, terör örgütü PKK/YPG'ye açık destek veren Fransa'ya gitme kararı aldı. Gözü yaşlı anneler, Strazburg'da çocuklarının kandırılarak dağa götürüldüğünü anlatacaklar.
- Güncel
- 31.10.2019
- Gazete
Aileler Fransa yolcusu
Diyarbakır'da HDP önünde oturma eylemi yapan annelerin Kandil'e direnişi, 2'nci ayı geride bıraktı. 4 aile, terör örgütü PKK/YPG'ye açık destek veren Fransa'ya gitme kararı aldı. Gözü yaşlı anneler, Strazburg'da çocuklarının kandırılarak dağa götürüldüğünü anlatacaklar.
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