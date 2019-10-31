TBMM, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'yla oyunu bozulan ABD'nin aldığı yaptırım kararlarını kınadı. Genel Kurul'da okunan ve AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti'nin tam destek verdiği kınama tezkeresi, yapılan oylamada kabul edildi.
TBMM, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'yla oyunu bozulan ABD'nin aldığı yaptırım kararlarını kınadı. Genel Kurul'da okunan ve AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti'nin tam destek verdiği kınama tezkeresi, yapılan oylamada kabul edildi.
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