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’den ’ye tokat gibi yanıt

, 'nin 'yla oyunu bozulan 'nin aldığı yaptırım kararlarını kınadı. 'da okunan ve , , ve İYİ Parti'nin verdiği kınama tezkeresi, yapılan oylamada kabul edildi.

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