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  • Son Güncelleme: 29.10.2019 12:47

Son dakika: 'da eylem hazırlığındaki 'liler yakalandı

Terör örgütü elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin etkisiz hale getirilmesi sonrası, 'da törenleri sırasında sansasyonel eylem hazırlığında oldukları iddia edilen DAEŞ üyesi 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, geçen hafta Sancaktepe'de çalınan bir aracı, sahte plaka takarak dün akşam yakınına park ettikleri tespit edildi.

Eylem hazırlığındaki DAEŞ'liler yakalandı
Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin İdlib'de etkisiz hale getirilmesi sonrası örgüt üyesi H.U., B.Ç. ve R.K.'nin sansasyonel eylem arayışı içerisine girdiğini ve lojistik sağlayacak kişilerle irtibata geçtiğini belirledi.

Şüphelileri teknik ve fiziki takibe alan ekipler, zanlıların geçen hafta Sancaktepe'de çalınan 34 BNF 419 plakalı aracı sahte plaka takarak Fatih'teki yakınlarına park ederek buradan ayrıldıklarını tespit etti.

törenleri sırasında eylem yapacakları değerlendirilen şüpheliler, Fatih, Ataşehir ve Sancaktepe'de 5 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı.

Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda 1 pompalı tüfek, 1 tabancayla çok sayıda mermi, örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

üyeliğinden suç kayıtları bulunan şüphelilerden birinin örgüt üyeliğinden uzun süre cezaevinde kaldığı, bir şüphelinin kardeşinin ise Suriye'deki çatışma bölgelerinde öldürüldüğü belirlendi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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