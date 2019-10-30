Piyade Teğmen Kamuran Ablak, kalp krizi geçirip şehit oldu. Kocaeli TV spikeri Gülcihan Bilgili, sınıf arkadaşının şehadet haberini sundu. Gözyaşlarına boğuldu. Piyade Teğmen Kamuran Ablak, kalp krizi geçirip şehit oldu. Kocaeli TV spikeri Gülcihan Bilgili, sınıf arkadaşının şehadet haberini sundu. Gözyaşlarına boğuldu. Spikeri kahreden şehit haberi! Bakın kim çıktı...
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