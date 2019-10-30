81 ilde coşkulu törenler yapıldı. Ankara'da yüzbinler Anıtkabir'e aktı. Kars'ın Doğruyol köyünde ise minikler Ata'nın fotoğrafı ve bayraklarla yola çıktı. Bu görüntü hem duygulandırdı hem gururlandırdı.
ÇOK YAŞA GÜNGÖR AMCA
36 yıl ABD'de yaşayan Güngör Özbek, emekli olunca Türkiye'ye geldi. Servetini eğitime harcayıp vatan borcunu ödedi. Gençlere seslendi: Siz de Cumhuriyet'e borcunuzu ödeyin
ÇOK YAŞA GÜNGÖR AMCA
36 yıl ABD'de yaşayan Güngör Özbek, emekli olunca Türkiye'ye geldi. Servetini eğitime harcayıp vatan borcunu ödedi. Gençlere seslendi: Siz de Cumhuriyet'e borcunuzu ödeyin
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