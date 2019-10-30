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  • Son Güncelleme: 30.10.2019 22:15

'da terör örgütü 'a operasyon: 2 gözaltı

'ın İskenderun ilçesinde, terör örgütü 'a yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, iki şüpheli gözaltına alındı. Evde yapılan aramada, patlayıcı maddesi bulunmayan bomba düzeneği ele geçirildi.

Terör örgütü DEAŞ'a operasyon! Gözaltılar var

'ın İskenderun ilçesinde, terör örgütü 'a yönelik operasyon düzenlendi.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Amirliği ekipleri, istihbari bilgi üzerine, Bekbele Mahallesi'nde bir adrese, özel harekat polislerinin de katılımıyla operasyon düzenledi.

BOMBA DÜZENEĞİ ELE GEÇİRİLDİ
Operasyonda, iki şüpheli, DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alındı. Evde yapılan aramada, patlayıcı maddesi bulunmayan bomba düzeneği ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen zanlılar, daha sonra detaylı sorgulama için İl Emniyet Müdürlüğüne gönderildi.

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