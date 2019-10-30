Hatay'ın İskenderun ilçesinde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi.
İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Amirliği ekipleri, istihbari bilgi üzerine, Bekbele Mahallesi'nde bir adrese, özel harekat polislerinin de katılımıyla operasyon düzenledi.
BOMBA DÜZENEĞİ ELE GEÇİRİLDİ
Operasyonda, iki şüpheli, DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alındı. Evde yapılan aramada, patlayıcı maddesi bulunmayan bomba düzeneği ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen zanlılar, daha sonra detaylı sorgulama için İl Emniyet Müdürlüğüne gönderildi.
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