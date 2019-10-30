İyiyi kötüyü 'gör'dü

Antalya'da Hasan Puluç, 5 yaşında geçirdiği rahatsızlık nedeniyle gözlerini kaybetti. Anne-babası, 3 kardeşini alarak Almanya'ya gitti. Tek başına kalan Puluç'u, devlet sahiplendi. Yurtta büyüyen Puluç, hukuk fakültesini bitirdi. Avukatlık cübbesini giydi. İyiyi de kötüyü de gördüğünü söyledi: 1992'de Konya Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazandım. Ama çalışmam gerektiği için okuyamadım. 2009'da çıkan aftan faydalandım. Okulu bitirip diplomamı aldım. 10 yıldır avukatım. Artık kötü günler geride kaldı.
Kasetlerden arkadaşlarının okudukları notları dinleyerek sınavlara hazırlanan Puluç, lise ve üniversiteyi okurken çalıştığını söyledi. Ama işyerlerinde sürekli haksızlığa uğradığını belirtti.
Kasetlerden arkadaşlarının okudukları notları dinleyerek sınavlara hazırlanan Puluç, lise ve üniversiteyi okurken çalıştığını söyledi. Ama işyerlerinde sürekli haksızlığa uğradığını belirtti.
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