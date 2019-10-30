Terör örgütü YPG'nin çekilmesi için verilen 150 saatlik süre dün bitti. Rusya, 34 bin teröristin 3 bin silah ile 30 kilometre geri çekildiğini açıkladı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, teröristler çekilmiş olsun ya da olmasın ortak devriyelerle Güvenli Bölge'nin kurulacağını bildirdi.
- Güncel
- 30.10.2019
- Gazete
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