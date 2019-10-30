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  • Son Güncelleme: 30.10.2019 21:11

Başbakanı Gakharia, 'ye geliyor

Başbakanı , Başkan ’ın daveti üzerine yarın ’ye gelecek. Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında da fikir alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

Gürcistan Başbakanı Gakharia, Türkiye’ye geliyor

Başbakanı , Başkan 'ın daveti üzerine yarın 'ye gelecek.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Gürcistan Başbakanı Gakharia, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine yarın Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek.

TÜRKİYE'YE GERÇEKLEŞTİRECEĞİ İLK RESMİ ZİYARET
Gürcistan Başbakanı Gakharia'nın göreve gelmesinin ardından Türkiye'ye gerçekleştireceği bu ilk resmi ziyaret sırasında yapılacak görüşmelerde, Türkiye ve Gürcistan arasındaki ikili ilişkiler tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, iş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik olarak atılabilecek adımlar ele alınacak. Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında da fikir alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

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