Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 30.10.2019 21:33
  • Son Güncelleme: 30.10.2019 21:50

sınırına zırhlı araç ve PÖH takviyesi!

Kilis- sınırında konuşlu birliklere ve takviyesi yapıldı. 'nin farklı kentlerinden gönderilen polis özel harekat ekiplerini taşıyan araçlar ile zırhlı personel taşıyıcılardan oluşan konvoy, güvenlik önlemleri altında sınır hattına doğru hareket etti.

Sınıra PÖH takviyesi!

sınırındaki birliklere ve takviyesi yapıldı.

'nin farklı kentlerinden gönderilen polis özel harekat ekiplerini taşıyan araçlar ile zırhlı personel taşıyıcılardan oluşan konvoy, güvenlik önlemleri altında sınır hattına doğru hareket etti.

Personel ve araçların, Kilis-Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriSuriye sınırına zırhlı araç ve PÖH takviyesi!
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri