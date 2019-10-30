Suriye sınırındaki birliklere zırhlı personel taşıyıcı ve polis özel harekat takviyesi yapıldı.
Türkiye'nin farklı kentlerinden gönderilen polis özel harekat ekiplerini taşıyan araçlar ile zırhlı personel taşıyıcılardan oluşan konvoy, güvenlik önlemleri altında sınır hattına doğru hareket etti.
Personel ve araçların, Kilis-Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.