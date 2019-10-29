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  • Son Güncelleme: 29.10.2019 22:54

MSB açıkladı: unsuru 18 kişi sağ olarak ele geçirildi

Son dakika haberine göre Rasulayn’ın güneydoğusunda arama/tarama/keşif/emniyet faaliyeti sırasında unsuru olduğunu iddia eden 18 kişi sağ olarak ele geçirildiği ve aynı zamanda Federasyonu makamları ile koordine edildiği bildirildi.

MSB açıkladı: 18 kişi sağ olarak ele geçirildi

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerince kontrol altına alınan Rasulayn'ın güneydoğusunda "rejim unsuru olduğunu" iddia eden 18 kişi sağ ele geçirildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Rasulayn'ın güneydoğusunda arama/tarama/keşif/emniyet faaliyeti sırasında Rejim unsuru olduğunu iddia eden 18 kişi sağ ele geçirilmiştir. Konu incelenmekte olup, aynı zamanda Rusya Federasyonu makamları ile koordine edilmektedir."

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