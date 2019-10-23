Adnan Selçuk Mızraklı tutuklandı Diyarbakır eski Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı'nın terör soruşturması tamamlandı. Mahkemeye sevk edilen Mızraklı, "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı. İşte haberin detayları ve 23 Ekim tarihli Takvim Gazetesi'nden derlediğimiz güncel haberler...

Diyarbakır eski Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı'nın terör soruşturması tamamlandı. Mahkemeye sevk edilen Mızraklı, "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.



4 BELEDİYEYE KAYYUM

Terör soruşturmaları kapsamında gözaltına alındıktan sonra görevlerinden uzaklaştırılan Diyarbakır'ın Kocaköy, Bismil ve Kayapınar ile Van'ın Erciş ilçe belediyesine kayyum atandı. Kayyum olarak atanan ilçe belediye başkan vekilleri görevlerine başlarken, polis belediye binalarında yoğun güvenlik önlemi aldı.



TRUDEAU TEKRAR BAŞBAKAN

Kanada'da yapılan genel seçimin sonuçlarına göre Justin Trudeau bir kez daha başbakan seçildi ancak tek başına hükümet kuracak çoğunluğa erişemedi. Trudeau'nun liderlik ettiği Liberal Parti hükümet kurmak için daha az oy alan bir partinin desteğine ihtiyaç duyacak.



CNBC'NİN BAŞLIK OYUNU

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye ile Suriye'nin kuzeyinde varılan ateşkese ilişkin açıklamada bulundu. Pompeo, Trump'ın gerektiğinde askeri seçeneği kullanmaya hazır olduğunu söyledi. Ancak CNBC kanalı, haber başlığında "Trump gerektiğinde Türkiye'ye karşı askeri eyleme geçmeye tamamen hazır" ifadelerine yer verdi.



PKK'DAN HAİN PUSU: 1 ŞEHİT

Ağrı Doğubeyazıt'ta PKK'lı teröristler askeri araca roketatarlı saldırı düzenledi. Olayda 5 asker yaralandı. Hastaneye kaldırılan askerlerden Zekeriya Altunok, tüm çabalara rağmen şehit oldu.



KALLEŞLER RAHAT DURMADI

Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri, YPG'nin Tel Abyad'ın Kelbe köyünde bomba yüklü araçla gerçekleştirmeye çalıştığı intihar saldırısını son anda engelledi. Teröristlerin dünkü saldırılarında ise 3 SMO askeri şehit olmuş, 18 asker yaralanmıştı.