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  • Son Güncelleme: 22.10.2019 08:44

'li belediyelere kayyum ataması!

Terör operasyonu kapsamında gözaltına alınan 'ın Erciş ilçesinde gözaltında bulunan 'li Belediye Başkanı 'in yerine , "Belediye Başkan Vekili" olarak görevlendirildi.

HDP'li belediyelere kayyum ataması!

'li si'ne de Kaymakam Mehmetbeyoğlu görevlendirildi

'ın Erciş ilçesinde hakkındaki terör soruşturması nedeniyle görevinden uzaklaştırılıp gözaltına alınan HDP'li Belediye Başkanı 'in yerine , "Belediye Başkan Vekili" olarak görevlendirildi.

Valilik'ten yapılan açıklamada, HDP'li Erciş Belediye Başkanı Çetin'in, Van 4 ve 5. "Silahlı terör örgütüne üye olma" ve "Terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından yargılandığı anımsatıldı.

Çetin hakkında ayrıca Van ve "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan soruşturma sürecinin devam ettiği vurgulanan açıklamada, Çetin'in ilçedeki soruşturma kapsamında gözaltında bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Erciş Belediye Başkanı Yıldız çetin, hakkında devam eden adli işlem süreçleri ve Erciş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 2019/1319 sayılı soruşturma dosyası kapsamında gözaltına alınmış olması göz önünde bulundurularak Anayasanın 127. maddesi ile 5393 sayılı 'nun 47. maddelerine istinaden Bakanlığımızın 21 Ekim 2019 tarihli onayı ile geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmış; Belediye Kanununun 45'inci maddesi uyarınca yine Belediye Kanunu'nun 46'ncı maddesi kapsamında Erciş Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu Erciş Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir."

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