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  • Son Güncelleme: 29.10.2019 16:29

Son dakika: 'nde korkutan ! İşte

Son dakika haberi... 'nde, 4.0 büyüklüğünde meydana geldi. Aydın'ın Didim ilçesinin 237,76 kilometre açığındaki depremin 38,00 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi.

Ege Denizi'nde korkutan deprem!

Afet ve Yönetimi Başkanlığı () Dairesi'nin verilerine göre, saat 16.01'de, 'nde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Aydın'ın Didim ilçesinin 237,76 kilometre açığındaki depremin 38,00 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi.

İŞTE SON DEPREMLER

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