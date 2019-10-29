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  • Son Güncelleme: 29.10.2019 14:23

'tan nefes kesen Cumhuriyet gösterisi

'de, 29 Ekim nedeniyle düzenlenen törende, Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı () ekiplerinin helikopterli gösterisi ilgiyle izlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Vali Yunus Sezer, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Garnizon Komutanı Albay Mehmet Durmuş, tören aracıyla halkın bayramını kutladı. Daha sonra Cumhuriyet Bayramı nedeniyle düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi, halk oyunları gösterileri yapıldı.

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