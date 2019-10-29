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  • Son Güncelleme: 29.10.2019 14:41

'de eğitim uçağı düştü: 2 kişi öldü

haberine göre 'nin Gazimağusa ilçesinde bulunan 'nda bir eğitim uçağının düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

KKTC'de eğitim uçağı düştü! Ölüler var

Kuzay Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde () 'nda Hava Sporları Federasyonu'na ait bir eğitim uçağı düştü. Henüz tespit edilemeyen sebepden dolayı Geçitkale Havalanı pist yakınlarına düşen eğitim üçağında bulunan iki kişi öldü.

Polis olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Bugün saat 12.50 sıralarında, Geçitkale Havaalanında, Hava Sporlarına Federasyonuna ait bir eğitim uçağı eğitim uçuşu yaptığı sırada henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı Geçitkale Havalanı pist yakınlarında düşmüştür. Kaza sonucu eğitim uçağı içerisinde bulunan iki kişi yaşamını yitirmiştir. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

da hayatını kaybedenlerin pilot eğitmeni Serkan Özcezarlı ile yanındaki Akın Çetinkaya olduğu öğrenildi.

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