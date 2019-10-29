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  • 29.10.2019 19:57
  • Son Güncelleme: 29.10.2019 19:57

BM i Guterres 31 Ekim'de 'yi ziyaret edecek

Birleşmiş Milletler (BM) i Antonio Guterres, 31 Ekim'de 'yi ziyaret edecek. BM Genel Sekreter sözcülerinden yaptığı açıklamada, "Genel Sekreter, perşembe günü İstanbul'da olacak, Cumhurbaşkanı ile görüşecek ve İstanbul Arabuluculuk Konferansı'na katılacak." dedi.

BM Genel Sekreteri Guterres, Türkiye'ye geliyor

Birleşmiş Milletler (BM) i Antonio Guterres, İstanbul Arabuluculuk Konferansı'na katılmak üzere 31 Ekim'de 'yi ziyaret edecek.

BM Genel Sekreter sözcülerinden , günlük basın brifinginde, "Genel Sekreter, perşembe günü İstanbul'da olacak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek ve İstanbul Arabuluculuk Konferansı'na katılacak." dedi.

Haq, Guterres'in, en az gelişmiş ülkelere destek vermek için Gebze'de kurulan Teknoloji Bankası'nı da ziyaret edeceğini söyledi.

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