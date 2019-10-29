ABD Bağdadi’yi bir kez daha öldürdü! Rusya İnanmadı

Terör örgütü DEAŞ'ın elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin etkisiz hale getirildiği operasyon, dünyada büyük yankı buldu.

Daha önce ABD tarafından 7 kez öldürüldüğü haberleri çıkan Bağdadi Trump'ın son açıklamasıyla ABD tarafından 8. kez öldürülmüş oldu.

"ARTIK KİMSEYE ZARAR VEREMEZ"

ABD Başkanı Donald Trump, Bağdadi'nin üzerindeki intihar bombacısı yeleğiyle kendini ve 3 çocuğunu öldürdüğünü söylerken yapılan DNA testi ve sonuçlarında bundan tamamen emin olduklarını ifade etti. Trump, "Ebubekir el-Bağdadi ile birlikte çok sayıda iş birlikçisi de öldürüldü. Bağdadi vahşiydi ve vahşi bir şekilde, kaçan bir korkak olarak öldü, ağlayarak sızlanıyordu. Bir köpek gibi öldü artık kimseye zarar veremez. Şimdi artık dünya çok daha güvenli bir yer" şeklinde konuştu.

DEAŞ'LA MÜCADELE DİYEREK YPG'NİN ÖNÜNÜ AÇTILAR

ABD'nin bir bölgeyi karıştırmak ve sonra oraya müdahalede bulunmak için uyguladığı senaryonun son örneği terör örgütü DEAŞ oldu. DEAŞ'la mücadele eder gibi görünen Amerika, bir başka terör örgütü YPG'nin önünü açtı. YPG'li teröristleri silahlandırarak 'DEAŞ'la mücadele' adı altında meşruiyet sağlamaya çalıştı. DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin öldürülmesiyle ABD'nin yeni DEAŞ'ı yine kendi kurdukları ve silah, mühimmat desteği verdikleri YPG oldu.

TRUMP İTİRAF ETMİŞTİ: "DEAŞ'I OBAMA KURDU"

DEAŞ'ı ABD'nin kurduğunu da ABD Başkanı Donald Trump 2016 yılında resmen açıklamıştı. Bir konuşmasında Trump, "DEAŞ'ı Obama kurdu. DEAŞ'ın kurucusu o. Ve şunu da söylemeliyim, yardımcılığını da ezik Hillary Clinton yaptı" şeklinde konuşmuştu.

RUSYA: TEYİT YOK

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Bağdadi'nin Amerikan güçleri tarafından öldürülmesine yönelik gelişmeleri değerlendirdi.

Bağdadi'nin öldürüldüğüne dair ABD'den henüz resmi teyit alıp almadıklarına yönelik bir soruyu yanıtlayan Peskov, "Hayır, elimizde teyit yok." dedi.