İstanbul Boğazı'nın mimarisiyle en dikkat çeken yalılarından Tophane Müşiri Zeki Paşa Yalısı, rekor fiyatla satışa çıkarıldı. Sarıyer ilçesi Rumelihisarı Mahallesi'nde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün hemen altında yer alan 23 oda, 5 salon ve 8 banyolu 130 yıllık yalıya, 550 milyon lira isteniyor.
4'ÜNCÜ KEZ SATIŞTA
Sultan II. Abdülhamid nazırlarından 'Filinta Mustafa' olarak anılan Tophane Müşiri Zeki Paşa için yaptırılan şato görünümlü yalı, 1981'de 650 milyon liraya satışa çıkarıldı. Satışı Arap ülkelerine duyurabilmek için o dönem Arapça ve İngilizce broşür bastırıldı. Yalı, 2011'de yılında 200 milyon liraya yeniden satışa çıkarıldı. Ancak istenilen değere ulaşılamayınca satış gerçekleşmedi, mülk sahibi de satıştan vazgeçti. 2 yıl önce yeniden yalının satışına karar verildi. Yalının satış ilanı, 1 Ekim'de ise güncellendi. Ayıkcan Emlak Gayrimenkul Danışmanı Sinem Ayıkcan Yılmaz, "Özellikle Körfez ülkelerinden yoğun ilgi var. Ancak fiyatta anlaşamadık. Boğaz'da şu anda satılık 52 yalı var" dedi.
II. ABDÜLHAMİD'İN GÖZDESİYDİ
Mustafa Zeki Paşa, II. Abdülhamid döneminde 18 yıl boyunca Tophane Müşiri olarak görev yaptı. 1908'de II. Meşrutiyet'in ilanı üzerine gözden düştü, görevinden alınarak önce Büyükada'ya, ardından Rodos'a sürüldü. İstanbul'a döndükten sonra son yıllarını Büyükada'da geçirdi ve 1914'te orada öldü.
4'ÜNCÜ KEZ SATIŞTA
Sultan II. Abdülhamid nazırlarından 'Filinta Mustafa' olarak anılan Tophane Müşiri Zeki Paşa için yaptırılan şato görünümlü yalı, 1981'de 650 milyon liraya satışa çıkarıldı. Satışı Arap ülkelerine duyurabilmek için o dönem Arapça ve İngilizce broşür bastırıldı. Yalı, 2011'de yılında 200 milyon liraya yeniden satışa çıkarıldı. Ancak istenilen değere ulaşılamayınca satış gerçekleşmedi, mülk sahibi de satıştan vazgeçti. 2 yıl önce yeniden yalının satışına karar verildi. Yalının satış ilanı, 1 Ekim'de ise güncellendi. Ayıkcan Emlak Gayrimenkul Danışmanı Sinem Ayıkcan Yılmaz, "Özellikle Körfez ülkelerinden yoğun ilgi var. Ancak fiyatta anlaşamadık. Boğaz'da şu anda satılık 52 yalı var" dedi.
II. ABDÜLHAMİD'İN GÖZDESİYDİ
Mustafa Zeki Paşa, II. Abdülhamid döneminde 18 yıl boyunca Tophane Müşiri olarak görev yaptı. 1908'de II. Meşrutiyet'in ilanı üzerine gözden düştü, görevinden alınarak önce Büyükada'ya, ardından Rodos'a sürüldü. İstanbul'a döndükten sonra son yıllarını Büyükada'da geçirdi ve 1914'te orada öldü.
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