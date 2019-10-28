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  • Son Güncelleme: 28.10.2019 09:09

İkinci yargı paketi çıkış tarihi açıklandı! Ne zaman Meclis'e gelecek? 28 Ekim af ceza indirimi son durum

Af yasasında son gelişmeler yakından takip ediliyor. MHP'nin gündeme getirdiği Şartlı Ceza İndirimi' yasasının ne zaman çıkacağı kader mahkumları ve aileleri tarafından heyecanla bekleniyordu. Yapılan açıklamalar neticesinde, ikinci yargı paketinin ne zaman Meclis'e geleceği belli oldu. Peki, ? İşte 28 Ekim ...

İkinci yargı paketi çıkış tarihi belli oldu!

Af yasası ne zaman çıkacak? İkinci yargı paketi içerisinde yer alan infaz yasasının detayları ortaya çıkıyor. Af ve ceza indirimi olarak bilinen infaz yasasının içinde yer aldığı ikinci yargı paketinin hazırlandığı müjdesini Başkan Recep Tayyip Erdoğan vermişti. MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, kanun teklifinin yasalaşması halinde 129 bin kişinin tahliye olacağını açıkladı. Son açıklama ise Adalet Bakanı Abdulhamit Gül tarafından yapıldı. Peki, ikinci yargı paketi ne zaman açıklanacak? Af ve ceza indirimi yasası ne zaman Meclis'e gelecek? İşte 28 Ekim af ve ceza indirimi son durum...

İKİNCİ YARGI PAKETİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

39 maddelik ilk yargı paketi geçtiğimiz gün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Şimdi gözler ikinci yargı paketine çevrildi. 30 maddeden oluşan ikinci yargı paketi TBMM Başkanlığı'na sunulacak. İkinci yargı paketinin 2019 Kasım ayı içerisinde Meclis'e geleceği kulislerde konuşuluyor.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ikinci pakete ilişkin takvimin belli olup olmadığının sorulması üzerine, tarihin Meclisin gündemi ve yoğunluğuna bağlı olarak netleşeceğini kaydetti. MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, af teklifinin ikinci infaz paketiyle birlikte ekim ayının sonunda aralık ayının başında Meclis'e geleceğini söylemişti.

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