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  • 28.10.2019 16:34
  • Son Güncelleme: 28.10.2019 16:34

Kan donduran olay! Ölen annesinin nı alabilmek için...

’da 66 yaşındaki bir kişi, ölen annesinin cesedini nı alabilmek için bir tabuta koyarak tam 2 buçuk yıl boyunca yatak odasında sakladı. ten gelen kötü kokuyu ise her gece pencereleri açarak ve koku giderici ürünler kullanarak kapatmaya çalıştı. 2 buçuk yıl sonra çevredekilerin merakı sayesinde ortaya çıkmasının ardından annesinin cesedini saklayan kişi 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ölen annesinin emekli maaşını alabilmek için...

'nın güneyindeki kentinde, ölen annesinin cesedini, nı almaya devam etmek için 2,5 yıl boyunca saklayan bir kişi, 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Temyiz mahkemesi, Hollandalı erkeğin, emeklilik sına 15 bin 500 euro geri ödemesini de kararlaştırdı.

Heerlen'de 66 yaşındaki bir kişi, birlikte yaşadığı 91 yaşındaki annesini Temmuz 2013'te kaybetti.

Ancak, annesinin emekli maaşının kesilmesi durumunda aylık gelirinin azalacağını düşünen adam, ölümden kimseye söz etmedi. Ertesi gün annesinin bedenini hava geçirmeyecek şekilde plastik folyoya saran Hollandalı adam, cesedi bir tabuta yerleştirdi.

Tabutu, annesinin yatak odasında saklayan adam, kokuyu önlemek için geceleri pencereleri açarak, bol miktarda koku giderici kozmetik ürünü kullandı.

Tabut 2,5 yıl sonra, çevre sakinlerinin merakı ve girişimi sonunda bulundu. Bu süre içerisinde Hollandalı adam, annesi adına toplam 72 bin 800 euro emekli maaşı aldı.

EMEKLİ MAAŞINI GERİ ÖDEME CEZASI
Temyiz mahkemesi, "adamın iyi düşünülmüş ve planlı bir şekilde hareket ederek dolandırıcılık yaptığını, ölü bedenine ve ona veda etmek isteyen yakınlarına saygısızlık ettiğine" karar verdi.

Mahkeme, bugüne kadarki tutukluluk süresini de dikkate alarak, sanığın 10 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Ayrıca adamın, emeklilik sigortasına, haksız şekilde elde ettiği 15 bin 500 euroyu geri ödemesini de kararlaştırdı.

Yerel mahkeme, Hollandalı adamın 2,5 yıl boyunca belediye tarafından verilen sosyal ödeneklerin de iadesine karar vermişti. Ancak temyiz mahkemesi bunu bozdu ve belediyenin, sosyal ödeneği geri alabilmesi için yeniden dava açması gerektiğini bildirdi.

Hollandalı adam, annesinin ölümünden sonra sosyal yardıma muhtaç kalmamak için bu yola başvurduğunu söyledi. Adam, ölmeden önce bu konuyu annesine de danışarak, onayını aldığını savundu.

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