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  • Son Güncelleme: 28.10.2019 19:58

için önemli açıklama! Meclis'e ne zaman gelecek? İşte son durum

hakkındaki son gelişmeler, binlerce mahkum yakını tarından yakından takip ediliyor. Binlerce kader mahkumu ve aileleri hakkında gelecek müjdeli habere odaklandı. Son olarak AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İkinci Yargı Paketi hakkında bir önemli bir açıklamada bulundu. Peki, Meclis'e gelecek? İşte af yasası ve nde son durum...

Af yasası için önemli açıklama! Yasada son durum nedir?

Mahkum ve mahkum yakınları af yasası ve ceza indirimi hakkındaki gelişmeleri merak ediyor. Son olarak bugün AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik İkinci Yargı Paketi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Çelik'in açıklamalarının ardından "İkinci Yargı Paketi ne zaman Meclis'e gelecek?" sorusu merak edilmeye başlandı. İşte af yasası ve ceza indiriminde son gelişmeler...

İKİNCİ YARGI PAKETİNDE SON DURUM

İkinci Yargı Paketi ile ilgili olarak AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bir defaya mahsus ceza indirimi yerine bir sistem değişikliğinden yanayız." ifadelerini kullandı.

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