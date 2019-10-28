Mahkum ve mahkum yakınları af yasası ve ceza indirimi hakkındaki gelişmeleri merak ediyor. Son olarak bugün AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik İkinci Yargı Paketi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Çelik'in açıklamalarının ardından "İkinci Yargı Paketi ne zaman Meclis'e gelecek?" sorusu merak edilmeye başlandı. İşte af yasası ve ceza indiriminde son gelişmeler...

İKİNCİ YARGI PAKETİNDE SON DURUM

İkinci Yargı Paketi ile ilgili olarak AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bir defaya mahsus ceza indirimi yerine bir sistem değişikliğinden yanayız." ifadelerini kullandı.