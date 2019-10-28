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  • Son Güncelleme: 28.10.2019 09:05

Son dakika: 'de 77 düzensiz yakalandı

Son dakika haberi... 'in Dikili ve Çeşme ilçelerinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 77 düzensiz yakalandı. Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Yurt dışına kaçarken yakalandılar!

Alınan bilgiye göre, Dikili ilçesi açıklarında ta düzensiz ler olduğunu tespit eden ekipleri harekete geçti.

Durdurulan botta 19'u , 11'i Kongo, 7'si ve 6'sı Gabon uyruklu 43 düzensiz göçmen yakalandı.

Bu arada, Karaada açıklarında Sahil Güvenlik botu tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

Ekipler, uyruklu 34 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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