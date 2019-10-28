Vatandaş balık alırken öncelikle balığın solungaç kısmındaki kırmızılığa bakıyor. Balıkta hileye başvuran bazı satıcılar ise solungaçları boya ve mürekkeple kırmızıya boyayarak balığı satmaya çalışıyor. Peki bir balığın taze olduğu nasıl anlaşılır? Balık alırken nelere dikkat etmeliyiz? DHA ekibi gıda mühendisi, balıkçılar ve vatandaşlarla konuştu.
Gıda teröristleri balıkta bile hile yapıyor! Böyle balıkları evinize sokmayın!
Eylül ayından itibaren balık yasağının sona ermesiyle birlikte artan balık satışlarının arttı. Gıda teröristleri, kış aylarının en çok tüketilen ürünü olan balıkta da hileye başvurdular. Bazı balık satıcıları bayat balıkları vatandaşa satabilmek için balıkların solungaçlarını bile boyuyorlar.
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