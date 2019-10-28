Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 28.10.2019 11:13
  • Son Güncelleme: 28.10.2019 11:30

Gıda teröristleri ta bile yapıyor! Böyle balıkları evinize sokmayın!

Eylül ayından itibaren yasağının sona ermesiyle birlikte artan balık satışlarının arttı. Gıda teröristleri, kış aylarının en çok tüketilen ürünü olan balıkta da ye başvurdular. Bazı balık satıcıları bayat balıkları vatandaşa satabilmek için balıkların solungaçlarını bile boyuyorlar.

Gıda teröristleri balıkta bile hile yapıyor!

Vatandaş balık alırken öncelikle balığın solungaç kısmındaki kırmızılığa bakıyor. Balıkta hileye başvuran bazı satıcılar ise solungaçları boya ve mürekkeple kırmızıya boyayarak balığı satmaya çalışıyor. Peki bir balığın taze olduğu nasıl anlaşılır? Balık alırken nelere dikkat etmeliyiz? DHA ekibi gıda mühendisi, balıkçılar ve vatandaşlarla konuştu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriGıda teröristleri balıkta bile hile yapıyor! Böyle balıkları evinize sokmayın!
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri