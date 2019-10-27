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  • Son Güncelleme: 27.10.2019 11:53

şuan ? Saat kaç? ? ...

? sorusu saatlerin dünya genelinde geri alınmasıyla büyük merak konusu oldu. Telefon ve bilgisayarlarda telefonların otomatik olarak geril alınması sonrası, , , ve 'da şuan saat kaç? Saatler geri alındı mı? İşte ayrıntılar... 'de saatler geri alınmadı. Doğru saati öğrenmek için TRT resmi internet sitesini veya manuel saatlerinizi (kol saati, duvar saati vb.) kontrol edebilirsiniz. Ayrıca Enerji Bakanı Fatih Dönmez'den "yaz saati" açıklaması geldi. şuan saat kaç? Saat kaç? İşte tüm detaylar

Saat kaç? Saatler geri alındı mı?

Türkiye'de saat kaç? Saatler geri alındı mı? Şuan saat kaç? soruları vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. 27 Ekim Pazar sabahına uyananlar saat karmaşası ile karşılaştı. Dünya genelinde saatler bir saat geri alındı. Bu bağlamda telefonlarda ve bilgisayarlarda saatler bir saat geri alındı. Dünya genelinde saatlerin bir saat geri alınması nedeniyle iPhone, Samsung gibi marka telefon, tablet ve bilgisayarlarda saatler otomatik olarak geri alındı. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de şuanda saat kaç?

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