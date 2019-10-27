Türkiye'de saat kaç? Saatler geri alındı mı? Şuan saat kaç? soruları vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. 27 Ekim Pazar sabahına uyananlar saat karmaşası ile karşılaştı. Dünya genelinde saatler bir saat geri alındı. Bu bağlamda telefonlarda ve bilgisayarlarda saatler bir saat geri alındı. Dünya genelinde saatlerin bir saat geri alınması nedeniyle iPhone, Samsung gibi marka telefon, tablet ve bilgisayarlarda saatler otomatik olarak geri alındı. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de şuanda saat kaç?

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