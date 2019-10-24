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  • Son Güncelleme: 24.10.2019 12:24

'den 'da askerlerine bombalı saldırı!

'nin güney sınırındaki terör tehdidine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı ile köşeye sıkışan hain terör örgütü , 'da Milli Ordusu'nun karargahına bomba yüklü araçla saldırısı düzenledi. Yaralanan askerleri hastaneye sevk edildi.

Terör örgütü /'nın, Barış Pınarı Harekatı'na katılan Milli Ordusu () askerlerine karşı düzenlediği saldırısında iki asker yaralandı.

Teröristler, 'nın Akçakale ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan kent merkezindeki SMO unsurlarının karargahına bomba yüklü araçla intihar saldırısı düzenledi.

SALDIRIDA İKİ SMO UNSURU YARALANDI!
Yaralanan SMO askerleri hastaneye sevk edildi. Çevrede çıkan yangın söndürüldü.

Terör örgütü YPG/PKK, ile ABD arasında 17 Ekim'de örgütün 120 saatte güvenli bölgeden çekilmesine ilişkin mutabakata rağmen, Tel Abyad ve Rasulayn ilçeleri ile çevrelerinde saldırılarını sürdürüyor.

, 22 Ekim'deki açıklamasında, " tarafından Güvenli Bölge'nin tesisine yönelik varılan mutabakata tam olarak uyulurken, PKK/YPG'li teröristler tarafından şu ana kadar 42 taciz/ihlal gerçekleştirilmiştir." bilgisini paylaşmıştı.

Aynı gün teröristlerin düzenlediği bomba yüklü araç saldırısında üç SMO askeri şehit olmuş, 18 asker yaralanmıştı.

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