Akdeniz'de peş peşe deprem açıklamaları gelmeye devam ediyor. Kandilli Rasathanesi'nin yaptığı açıklamaya göre, 2 Ekim saat 00.06'da meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki depremin ardından birçok artçı depremler gerçekleşti. Sabah saatlerinde yaşanan 3.5 ve 3.0 büyüklüğündeki depremler kısa süreli panik yarattı. Yapılan açıklamaya göre, bugün Akdeniz'de toplam 34 deprem gerçekleşti. İşte 25 Ekim Kandilli son depremler listesi...

Akdeniz'de saat 09.48'de yerin 5.0 kilometre altında meydana gelen 3.0 büyüklüğündeki deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

25 EKİM SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer

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2019.10.25 09:48:10 35.3087 27.1455 5.0 -.- 3.0 2.9 AKDENIZ

2019.10.25 09:10:40 36.4012 28.6652 4.2 -.- 1.2 -.- AKDENIZ

2019.10.25 08:51:29 36.4563 28.7010 4.4 -.- 1.9 -.- AKDENIZ

2019.10.25 08:14:05 37.8228 29.6715 16.4 -.- 1.6 -.- CARDAK (DENIZLI)

2019.10.25 07:11:00 37.8348 29.6408 16.2 -.- 1.3 -.- CARDAK (DENIZLI)

2019.10.25 06:54:50 36.4518 28.6990 3.4 -.- 3.5 3.4 AKDENIZ

2019.10.25 06:42:22 36.4342 28.7038 5.0 -.- 1.8 -.- AKDENIZ

2019.10.25 06:36:39 36.4692 28.7098 5.8 -.- 2.1 -.- AKDENIZ

2019.10.25 06:20:24 36.4275 28.6873 4.4 -.- 1.5 -.- AKDENIZ

2019.10.25 06:10:20 36.4788 28.6770 5.0 -.- 1.4 -.- AKDENIZ

2019.10.25 06:02:17 36.4493 28.6933 5.7 -.- 1.8 -.- AKDENIZ

2019.10.25 05:12:11 36.4775 28.6908 5.0 -.- 2.9 -.- AKDENIZ

2019.10.25 04:30:32 36.4518 28.7005 5.3 -.- 2.6 -.- AKDENIZ

2019.10.25 04:28:52 36.4432 28.7007 4.3 -.- 1.8 -.- AKDENIZ

2019.10.25 04:20:48 41.0327 39.8242 2.8 -.- 2.5 -.- PELITLI-(TRABZON)

2019.10.25 04:06:35 37.7110 29.5538 9.6 -.- 2.0 -.- INCELER-BOZKURT (DENIZLI)

2019.10.25 03:06:05 36.4780 28.7103 3.1 -.- 2.4 -.- AKDENIZ

2019.10.25 02:56:03 36.4713 28.6775 1.1 -.- 1.9 -.- AKDENIZ

2019.10.25 02:49:45 36.4582 28.7283 1.2 -.- 1.5 -.- AKDENIZ

2019.10.25 02:30:39 36.4558 28.6932 5.0 -.- 2.5 -.- AKDENIZ

2019.10.25 02:27:55 36.4578 28.7035 5.0 -.- 2.3 -.- AKDENIZ

2019.10.25 02:11:53 36.3917 28.6922 5.0 -.- 1.5 -.- AKDENIZ

2019.10.25 01:53:52 36.4518 28.7178 7.4 -.- 1.6 -.- AKDENIZ

2019.10.25 01:49:27 36.5185 28.6815 8.8 -.- 1.4 -.- AKDENIZ

2019.10.25 01:35:10 36.4582 28.6933 2.3 -.- 2.3 -.- AKDENIZ

2019.10.25 01:12:59 36.4650 28.6902 1.3 -.- 1.8 -.- AKDENIZ

2019.10.25 01:04:06 36.4527 28.6703 5.0 -.- 2.4 -.- AKDENIZ

2019.10.25 00:46:19 36.5153 28.6512 8.1 -.- 2.2 -.- AKDENIZ

2019.10.25 00:45:32 36.4883 28.6772 5.0 -.- 2.5 -.- AKDENIZ

2019.10.25 00:37:07 36.4542 28.6807 5.0 -.- 3.0 -.- AKDENIZ

2019.10.25 00:34:52 36.4937 28.6852 18.1 -.- 1.5 -.- AKDENIZ

2019.10.25 00:33:05 36.4558 28.6818 2.8 -.- 2.2 -.- AKDENIZ

2019.10.25 00:27:18 36.4918 28.7797 5.0 -.- 2.2 -.- AKDENIZ

2019.10.25 00:22:00 36.4827 28.7560 5.3 -.- 2.3 -.- AKDENIZ

2019.10.25 00:20:07 36.4317 28.6333 7.5 -.- 2.4 -.- AKDENIZ

2019.10.25 00:19:36 36.5195 28.6913 8.8 -.- 2.4 -.- AKDENIZ

2019.10.25 00:10:09 36.4765 28.7067 1.8 -.- 3.2 -.- AKDENIZ

2019.10.25 00:06:46 36.4573 28.7155 8.6 -.- 4.6 4.6 AKDENIZ