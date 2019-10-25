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  • 25.10.2019 15:05
  • Son Güncelleme: 25.10.2019 15:05

Son dakika: 'de / operasyonu

Son dakika haberi... 'de terör örgütü /'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan uyruklu 2 zanlı tutuklandı. Zanlıların ikametinde yapılan aramalarda örgütteki görevleri ve aldıkları eğitimlerle ilgili örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Kayseri'de PKK/YPG operasyonu
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, / terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda Kocasinan ilçesi Yazır Mahallesi'ndeki bir eve düzenlenen operasyonda, örgüt üyesi olduğu ileri sürülen uyruklu Muhammed K. ile Dıaddin K. gözaltına alındı.

Zanlıların ikametinde yapılan aramalarda örgütteki görevleri ve aldıkları eğitimlerle ilgili örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.



Zanlılar çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik yapılan operasyonların, halkın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı şekilde aralıksız devam edeceği belirtildi.

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