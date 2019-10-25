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  • 25.10.2019 16:20
  • Son Güncelleme: 25.10.2019 16:51

'nde korkutan ! 'da hissedildi! 25 Ekim son depremler listesi

AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre saat 15.56'da 'nde 3.2 şiddetinde bir meydana geldi. ve çevre illerde hissedilen deprem kısa süreli paniğe neden oldu.

Marmara Denizi'nde korkutan deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 15.56'da 'nde 3.2 büyüklüğünde kaydedildi.

Deprem ve diğer illerden hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan deprem yerin 11.96 kilometre derinliğinde meydana geldi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

2019.10.25 16:10:50 37.7763 29.3337 0.0 -.- 1.4 -.- KIZILYER-HONAZ (DENIZLI) İlksel
2019.10.25 15:56:22 40.8643 28.2632 5.3 -.- 2.3 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2019.10.25 14:40:03 36.5117 28.7530 5.0 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel
2019.10.25 14:19:36 38.2433 31.6120 5.2 -.- 1.9 -.- KOCAS-DOGANHISAR (KONYA) İlksel
2019.10.25 14:01:09 38.4397 27.7585 15.7 -.- 1.8 -.- BOZKIR-TURGUTLU (MANISA) İlksel
2019.10.25 13:30:36 37.8585 27.2637 5.2 -.- 2.7 -.- KUSADASI (AYDIN) İlksel
2019.10.25 12:59:40 37.2500 28.1525 0.0 -.- 1.8 -.- CAYBUKU-(MUGLA) İlksel
2019.10.25 12:33:17 37.1755 28.3217 0.0 -.- 1.7 -.- AKKAYA-(MUGLA) İlksel
2019.10.25 12:27:06 35.5488 27.6868 13.5 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel
2019.10.25 12:22:31 39.6542 30.7165 0.0 -.- 1.6 -.- AKSAKLI-SEYITGAZI (ESKISEHIR) İlksel
2019.10.25 12:06:22 40.1975 33.1108 0.0 -.- 1.6 -.- UZUNLAR-AKYURT (ANKARA) İlksel
2019.10.25 11:58:18 39.9968 26.1270 10.9 -.- 1.7 -.- UVECIK ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2019.10.25 11:53:47 37.2195 27.8537 0.0 -.- 1.5 -.- ULAS-MILAS (MUGLA) İlksel
2019.10.25 11:53:12 36.4748 28.7040 13.2 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel
2019.10.25 10:30:45 35.3035 27.1530 5.0 -.- 2.9 -.- AKDENIZ İlksel
2019.10.25 10:17:13 37.6610 33.4628 11.1 -.- 1.3 -.- KARAPINAR (KONYA) İlksel
2019.10.25 10:13:26 35.3028 27.1853 5.0 -.- 3.5 3.4 AKDENIZ İlksel
2019.10.25 09:48:10 35.3087 27.1455 5.0 -.- 3.0 2.9 AKDENIZ İlksel

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