İkinci yargı paketinde dikkat çeken ayrıntı! Af ceza indirimi ne zaman Meclis'e gelecek? 25 Ekim af yasası son durum

İkinci yargı paketi ne zaman açıklanacak? Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ikinci yargı paketinin hazırlandığını açıklamasının ardından binlerce vatandaşın af beklentisi arttı. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yargı reform paketi konusunda merak edilen sorulara yanıt verdi. Birinci paketin ceza yargılamasıyla ilgili olduğunu, ikinci pakette de hukuk muhakemesiyle ilgili düzenlemeler bulunacağını aktaran Gül, af yasasının ne zaman çıkacağı sorularına da yanıt verdi. Peki, ikinci yargı paketi ne zaman açıklanacak? Genel af ve ceza indirimi ne zaman Meclis'e gelecek? İşte 25 Ekim af ile ilgili son durum...

İKİNCİ YARGI PAKETİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ikinci pakete ilişkin takvimin belli olup olmadığının sorulması üzerine, tarihin Meclisin gündemi ve yoğunluğuna bağlı olarak netleşeceğini kaydetti. MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, af teklifinin ikinci infaz paketiyle birlikte ekim ayının sonunda aralık ayının başında Meclis'e geleceğini söylemişti.