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  • Son Güncelleme: 25.10.2019 10:13

Genel Başkanı , harekatla başarı kaydedince U dönüşü yaptı!

’nin Fırat’ın doğusunda başlattığı kapsamında hem bölgede hem de masada üst üste aldığı zaferler, muhalefet partilerinin moralini bozdu. Harekat başlamadan önce destek açıklamaları yapan Genel Başkanı , Türkiye istediği başarıyı yakalayınca u dönüşü yaparak eleştirmeye başladı.

Genel Başkanı , 'nin kanalı Halk Tv canlı yayınında "" ile ilgili açıklamalarda bulundu. Harekatın ilk zamanlarında hükümete desteğini açıklayan Akşener, amacına ulaşıp /'yı sınırlarından temizleyince harekatı eleştirmeye başladı.

Hükümetin politikasını eleştiren Akşener, "Suriye politikası ile ilgili biraz geriye gitmekte fayda var. Biz Suriye ile bu hale neden geldik? , Suriye, Tunus ve başka ülkelerde Arap baharı başladı. Kardeşim Esad'dan bir anda katil Esad'a döndü. Orada bir iç savaş başladı. bir paradigma değiştirdi. ABD, işgal ettiği yerlere demokrasi ve insan hakları getireceğini söylerdi. Trump sadece ABD'nin çıkarlarına göre hareket ettiklerini söyledi. ABD, petrol bölgesinde IŞİD ile mücadele etti. ve da oradaydı. Resmi olarak asker bulundurma hakkı İran ve Rusya'daydı. Herkes kazandı görünüyor da biz ne kazandık?" dedi.

"MASADAN ZAFERLE KALKMADIK"
Barış Pınarı Harekatı'nın geç kalmış bir adım olduğunu da belirten Akşener sözlerini şöyle tamamladı, "Mehmetçik görevini yaptı ve masaya oturduk. Maalesef masadan zaferle kalkmadık. Günün sonunda biz en azında şimdilik YPK/PKK'nın resmi bir devlet olma halinin önüne geçtik."

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KARAKALEM KARAKALEM

EN AZINDAN SINIRLARIMIZDAKİ TERÖRDEN KURTULDUK ARTI YAHUDİLERİN VAAD EDİLMİŞ TOPRAK OLARAK GÖRDÜKLERİ YERLERİ BOŞ BIRAKMADIK BU BAŞARI DEĞİL MİDİR MÜPTEZEL. BİR DE SENİN OMUZ OMUZA OLDUĞUN PKK TERÖRİSTLERİNE SATIRI İNDİRDİK, KARIN AĞRIN ONDANDIR.

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cevapla 25.10.2019 09:29
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