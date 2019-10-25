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  • 25.10.2019 10:53
  • Son Güncelleme: 25.10.2019 10:53

Hain olduklarını bir kez daha kanıtladılar! 'nin havanları bakın nereden çıktı!

’nin güney sınırlarındaki terör tehdidine karşı Fırat’ın doğusunda başlattığı Barış Pınarı Harekatı’nda iyice köşeye sıkışan bebek katilleri sivilleri hedef alan saldırılarında ’daki Süryani kilisesini de kullandığı ortaya çıktı. Teröristler, kiliseden ayrılırken papazın evini de vurdu.

YPG'nin havanları bakın nereden çıktı!

/'lı teröristlerin Barış Pınarı Harekatı sırasında 'da Süryanilere ait bir kiliseden 'ye saldırısı düzenlediği ve bu saldırılarda papazın evini de vurduğu ortaya çıktı. Kilisenin bahçesinde teröristlerin havan topu saldırısı düzenlemek amacıyla kurdukları demir ayaklar dikkati çekti. İbadethanelerine dönen Süryani Kilisesi'nin Resulayn temsilcisi Fevvaz Abdülahed , mabetlerinin zarar görmediğini ancak teröristlerin saldırısında papazın evinde hasar olduğunu aktardı: "Kiliseye geldikten sonra bahçedeki havan toplarını gördük. 3-4 farklı yere konuşlandırılmış. Bunlarla sivilleri vuruyorlardı. Kilise içerisinde şu noktayı vurdular. Burada Baba Hanna (Kilise papazı) kalıyordu. Evini YPG/PKK vurdu."

SMO'YA TEŞEKKÜR EDERİZ
Kilise temsilcisi Ebu Selam, ibadethanelerinin 1932'de inşa edildiğini belirterek, "Kilise bu bölgede yaşayan bütün halka açıktı. İster Katolik ister başka bir mezhebe mensup olsun ihtiyacı olan herkes girebilirdi. Kiliseyi koruma ve temizleme çabalarından ötürü ve SMO'ya teşekkür ederiz" dedi.

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