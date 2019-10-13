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  • Son Güncelleme: 13.10.2019 14:09

sivillere füzeyle saldırdı: 2 şehit!

'nin Fırat'ın doğusuna yaptığı 'nda köşeye sıkışan , sivilleri hedef almaya devam ediyor.Terör örgütü YPG/'nın bölgesindeki ilçesinde içinde kadın ve çocukların bulunduğu sivillere ait araca düzenlediği saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi.

YPG sivillere füzeyle saldırdı: 2 şehit!

'de Fırat Nehri'nin batısındaki ilçesinde yuvalanan /'lı teröristler, buradan bölgesindeki ilçesinin güneyine saldırdı.

Gandura-Münbiç otoyolunda seyreden sivillere ait araca TOW antitank füzesiyle saldıran teröristler, araçtaki aileden biri kadın 2 kişinin ölümüne, biri bebek 2 kişinin yaralanmasına neden oldu.

Saldırı sonucu gerçekleşen patlamayı gören Suriye Milli Ordusu askerleri hızla olay yerine gelerek araçtakileri çıkarmaya çalıştı.

Araçtan çıkarılanlar arasında 2 yaşında bir çocuğun bulunduğu görüldü.

YPG/PKK, ABD desteğiyle ele geçirdiği Suriye'nin kuzeyindeki bölgelerde sivil yerleşimleri sık sık hedef alıyor.

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