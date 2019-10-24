Son dakika: Başkan Erdoğan'dan canlı yayında çok kritik açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TRT canlı yayınında soruları yanıtlıyor. Başkan Erdoğan, harekatın nasıl başladığını, dünya kamuoyunun baskılarına verdikleri tepkiyi, ABD ve Rusya ile yapılan mutabakata dair merak edilenleri anlatıyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:

Trump'ın kendisine bizzat anlattık. Biz şu anda biz size kırgınız, çünkü bir teröristle böyle bir mektup alışverişinde bulunuyorsunuz ve o mektubu kendi mektubunuza ek yapıp bize gönderiyorsunuz, hiçbir şey diyemedi, 'Zaman zaman biz böyle görüşmeler yapıyoruz.



ABD VE RUSYA İLE MUTABAKATLAR

Süreç 1940'lardan sonra gerek ABD, gerek Rusya noktasında özellikle Türkiye'nin bölgedeki belirleyici güç olması ispat edildi.

10 bin kilometre mesafeden Amerika'nın burada ne işi var? İngiltere, Fransa bunların burada ne işi var? 911 KM sınırımız var. Sürekli taciz ediliyoruz. Bunları 8.5 yıldır yaşıyoruz.

TERÖRİST MAZLUM'UN İADESİNİ İSTEYECEĞİZ

ABD'den 30 bini aşkın TIR silah vs. terör örgütlerine teslim edildi. Terör örgütünün başında olanlarla Almanya, Fransa, ABD görüşme yapıyor. Kırmızı bültenle aranan terörist Mazlum'un iadesini isteyeceğiz.

Biz bu gölgeyi kontrol altına aldık.

Kürtler bizim kardeşimiz, bizim sorunumuz teröristlerle.

Pınarlar oralarda (Fırat'ın doğusu) bol olduğu için biz buna Barış Pınarı olsun dedik. Barış Pınarı Harekatı da böylece başlamış oldu.

Biz Kürtlere düşman değiliz. Kürtler bizim burada kardeşlerimiz. Bizim onlarla alıp veremediğimiz yok. Bizim derdimiz teröristlerdir.

SOÇİ'DE GÜVENLİ BÖLGE MUTABAKATI

ABD'liler Aynel Arab (Kobani)'a girmeyin diyor, Ruslar ise girin diyor. Biz gelişmelere göre kararımızı vereceğiz.

Orada bir de Münbiç var. Münbiç bize 90 günde orayı boşaltacağız demişlerdi. Hatırlarsınız o günleri. ABD maalesef bunu 90 günde başaramadı, o günden bu güne 1.5 yıl geçti. Münbiç aslında %85-90'ıyla Arapların. Buradaki insanlar teröristlerden kaçıp evlerinden, topraklarından oldu. Bunların tekrar topraklarına dönmesini sağlanmasını isityoruz. Münbiç'in kuzey batısında 5x19 böyle bir alanı Münbiç'in korunması için talep ettik ve Ruslar ile mutabık kaldık. Aşiretler 'Ne olur gelin' diyor. bunu Sayın Putin'e söyledim, o da hakverdi. Orada adeta bir gözetleme kulesi gibi adeta... Münbiç'te de bir gözetim ya da kontrol durumumuz olacak.

(ABD ziyareti) Ayın (Kasım) 13'ünde tabii ki bu davete icabet edeceğiz ve heyet olarak gideceğiz."