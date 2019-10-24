Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 25.10.2019 02:04
  • Son Güncelleme: 25.10.2019 02:05

'nün sözde “ İmamının” kızı ve 2 şüpheli tutuklandı

’ye yönelik merkezli 4 ilde gerçekleştirilen operasyonda örgütün sözde "Başyüceler şurası başkanı imamının kızının da aralarında bulunduğu 3 kişi tutuklandı.

FETÖ'nün 2 numarasının kızı tutuklandı

merkezli 4 ilde dün sabah saatlerinde 'ye yönelik gerçekleştirilen operasyonda örgütün sözde üst yöneticisi 'ın kızı ile iki polis memuru ve meslekten ihraç edilen bir komiser yardımcısının aralarında bulunduğu 16 zanlı gözaltına alınarak emniyete sevk edilmişti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolleri yapılan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Zehra Bozkurt ile 2 şüpheli tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bozkurt'un "terör örgütüne üye olmaktan" suçundan tutuklandığı öğrenildi.

İzmir merkezli 4 ilde dün FETÖ'ye yönelik operasyonda haklarında yakalama kararı çıkarılan 20 zanlıdan, aralarında iki polis memuru ile meslekten ihraç edilen bir komiser yardımcısının da bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alınmıştı. Yakalanan zanlılardan biri olan Zehra Bozkurt'un, örgütün sözde "Başyüceler şurası başkanı imamı" Mustafa Özcan'ın kızı olduğu ortaya çıkmıştı. ByLock kullanıcısı olduğu, eşinin de FETÖ soruşturması kapsamında tutuklu bulunduğu belirlenen Zehra Bozkurt'un emniyetteki ifadesinde suçlamaları kabul etmediği öğrenilmişti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriFETÖ'nün sözde “Türkiye İmamının” kızı ve 2 şüpheli tutuklandı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri