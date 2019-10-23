29 Ekim'e çok az bir süre kala öğrenciler hazırlıklara devam ediyor. Bu bağlamda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri oldukça fazla bir şekilde araştırılmaya başlandı. Cumhuriyet Bayramı şiirleri 29 Ekim için ilkokul, ortaokul, lise ve okul öncesi çocukları için de uygundur. Peki 29 Ekim şiirleri nelerdir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kıtalık, kısa, uzun ve güzel şiirler nelerdir? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 29 Ekim 1923'te ilan ettiği Cumhuriyet Bayramı'nın 95. yıl dönümü her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye'nin dört bir yanında büyük bir coşkuyla hatırlatılacak. Cumhuriyet'in ilanı anısına her yıl 29 Ekim gününün Türkiye'de kutlanmasına karar verildi ve milli bayram olarak ilan edilmiştir.

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