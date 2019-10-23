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  • Son Güncelleme: 24.10.2019 09:17

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şiirleri nelerdir? , , , , , , kısa, uzun ve güzel şiirler nelerdir? 29 Ekim ile ilgili şiirler nelerdir? Okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise düzeyinde şiirler hangileri? soruları arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Biz de sizler için bu merak edilenleri araştırdık. 29 Ekim 1923'te TBMM, 1921 Anayasası (Teşkilat-ı Esasiye Kanunu)'nda yaptığı değişiklikle devletin yönetim biçimini Cumhuriyet olarak ilan etmiştir ve Cumhuriyetin ilanının yapıldığı gece atılan 101 pare top ile kutlanmış ve ilk Cumhuriyet Bayramı, 29 Ekim 1924 tarihinde büyük şenliklerle kutlanmıştır. Cumhuriyet Bayramı, günümüzde Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kutlanmaktadır. 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere resmi tatil ilan edilmiştir.

29 Ekim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kıtalık en güzel şiirler

29 Ekim'e çok az bir süre kala öğrenciler hazırlıklara devam ediyor. Bu bağlamda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri oldukça fazla bir şekilde araştırılmaya başlandı. Cumhuriyet Bayramı şiirleri 29 Ekim için ilkokul, ortaokul, lise ve okul öncesi çocukları için de uygundur. Peki 29 Ekim şiirleri nelerdir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kıtalık, kısa, uzun ve güzel şiirler nelerdir? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 29 Ekim 1923'te ilan ettiği Cumhuriyet Bayramı'nın 95. yıl dönümü her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye'nin dört bir yanında büyük bir coşkuyla hatırlatılacak. Cumhuriyet'in ilanı anısına her yıl 29 Ekim gününün Türkiye'de kutlanmasına karar verildi ve milli bayram olarak ilan edilmiştir.

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