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  • Son Güncelleme: 24.10.2019 17:21

Şehit babasından Eş Genel Başkanı 'ye tepki: Oğlumu öldürdüler

'da şehit babası, esnaf ziyareti yapan Eş Genel Başkanı 'ye, "Ben şehit babasıyım, oğlumu öldürdüler" diyerek tepki gösterdi.

Şehit babasından HDP'li Temelli'ye tepki!

'da esnafları ziyaret eden Eş Genel Başkanı 'nin yolunu kesen şehit babası, "Oğlumu öldürdüler" diyerek çıkıştı.

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, beraberindeki milletvekilleriyle birlikte merkez Sur ilçesindeki Melik Ahmet Caddesi'ndeki esnafı ziyaret etti. HDP'lilerin esnaf ziyaretini gören ve kendisini şehit babası olarak tanıtan kimliği açıklanmayan kişi, Sezai Temelli'ye tepki gösterdi.

"BEN ŞEHİT BABASIYIM, OĞLUMU ÖLDÜRDÜLER"
Temelli'ye "Ben şehit babasıyım, oğlumu öldürdüler" diyerek tepki gösterdi. Polis ekipleri, kendini şehit babası olarak tanıtan kişiyi bölgeden uzaklaştırdı.

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