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  • 24.10.2019 01:58
  • Son Güncelleme: 24.10.2019 01:58

Firari 'li eski Başkanı Yusuf 'da yakalandı

Terör örgütü üyesi olmak ve örgüt propagandası yapmak suçundan hakkında 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 'li eski Başkanı Yusuf 'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

HDP'li firari eski başkan Ankara'da yakalandı

Alınan bilgiye göre, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 'nın Patnos ilçesinin 'li eski Belediye Başkanı 'ın firari olarak 'da saklandığına ilişkin bilgi üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Yılmaz'ın Mamak ilçesindeki bir adreste saklandığını tespit eden İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi.

Operasyonda yakalanan Yılmaz, hakkında "terör örgütü üyesi olmak" ve "örgüt propagandası yapmak" suçundan kesinleşmiş 3 yıl 9 ay hapis cezası nedeniyle emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.



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