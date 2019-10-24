Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 24.10.2019 21:12
  • Son Güncelleme: 24.10.2019 21:15

Lavrov ve Çavuşoğlu, 'nin kuzeydoğusunu görüştü

, ile 'nin kuzeydoğusundaki durumu görüştü.

Türkiye ile Rusya arasında kritik görüşme

, ile 'nin kuzeydoğusundaki durumu görüştü.

yapılan yazılı açıklamaya göre, Lavrov, Çavuşoğlu ile telefon görüşmesi yaptı. Suriye'nin kuzeydoğusundaki durumun ele alındığı görüşmede, ile Rusya arasında Soçi'de varılan mutabakatın uygulanması konusu görüşüldü.

Taraflar, Suriye'nin kuzeydoğusundaki durumu en kısa sürede istikrara kavuşturmak amacıyla koordinasyonun sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve Rusya Devlet Başkanı , Suriye'nin kuzeyine ilişkin 10 maddelik mutabakat metni üzerinde anlaşmaya vardıklarını açıklamıştı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriLavrov ve Çavuşoğlu, Suriye'nin kuzeydoğusunu görüştü
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri