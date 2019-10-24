Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TRT ortak yayınında 'Cumhurbaşkanı Özel' programında açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Mazlum denilen terörist kırmızı bültenle aranıyor, ABD bize teslim etmeli. Adalet Bakanımız da zannediyorum bu arada yazışmaları yapacaklar, (Mazlum kod adlı teröristi) isteyecekler. (ABD'nin) Vermesi lazım bize." dedi.

Erdoğan, TRT ortak yayınında 'Cumhurbaşkanı Özel' programında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kırmızı bültenle aranan terörist Mazlum'un ABD'den iadesini isteyeceklerini söyledi.

TERÖRİSTLERLE GÖRÜŞMEYE TEPKİ

ABD'den 30 bini aşkın TIR silah vs. terör örgütlerine teslim edildi. Terör örgütünün başında olanlarla Almanya, Fransa, ABD görüşme yapıyor. Mazlum denilen terörist kırmızı bültenle aranıyor, ABD bize teslim etmeli.

"AMERİKA'NIN BU ADAMI BİZE TESLİM ETMESİ LAZIM"

Adalet Bakanımız da zannediyorum bu arada yazışmaları yapacaklar, (Mazlum kod adlı teröristi) isteyecekler. (ABD'nin) Vermesi lazım bize"

Pınarlar oralarda (Fırat'ın doğusu) bol olduğu için biz buna Barış Pınarı olsun dedik. Barış Pınarı Harekatı da böylece başlamış oldu.

Biz bu gölgeyi kontrol altına aldık. ABD'liler temizlediklerine dair yazılı olarak bize sözünü verdiler. Batıda da teröristler var. Tel Rıfat'taki teröristlerin de Ruslar ve rejim güçleri tarafından boşaltılmasını 10 maddelik metinde sözünü aldık. Burası da teröristlerden temizlendikten sonra atılacak adım 3 milyon 650 bin mülteci var. Bunların tamamına yakını Arap'tır. Bir de Ayn El Arab'dan 350 bin kişi Obama zamanından beri Türkiye'dedir. Tüm ihtiyaçlarını biz temin ediyoruz.