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  • Son Güncelleme: 24.10.2019 08:33

İkinci yargı paketinde tarih açıklandı! 24 Ekim genel af ve ceza indirimi yasası Meclis'e geldi mi?

Af yasası ne zaman çıkacak? Halk arasında genel af ve ceza indirimi olarak adlandırılan infaz yasasının içinde yer aldığı ikinci yargı paketinde detaylar belli olmaya başladı. İlk yargı paketinin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından af yasası için heyecanlı bekleyiş arttı. Peki, genel af ve ceza indirimi yasası Meclis'e geldi mi? ?

İkinci yargı paketinde tarih açıklandı!

İkinci yargı paketi ne zaman açıklanacak? Binlerce vatandaş af ile ilgili son gelişmeleri yakından takip ediyor. MHP'nin gündeme getirdiği af yasası ile ilgili çalışmalar sürüyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ikinci yargı paketinin hazırlandığını açıklamasının ardından af ile ilgili umutlu bekleyiş başladı. Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda düzenlemeler içeren Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu gelişmelerin ardından ikinci yargı paketi için araştırmalar başladı. Peki, genel af ve ceza indirimi yasası Meclis'e geldi mi? ikinci yargı paketi ne zaman açıklanacak? İşte 24 Ekim af ile ilgili son gelişmeler...

AF YASASI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TBMM, kanun teklifleri ile komisyonlardan gelen diğer işleri sırasıyla görüşmek için 24 Ekim 2019 Perşembe günü saat 14.00'te toplanacak.

Af konusunun ne zaman Meclis'e geleceği konusunda resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, af teklifinin ikinci infaz paketiyle birlikte ekim ayının sonunda aralık ayının başında Meclis'e geleceğini söylemişti. Buna göre, af konusunun yakın zamanda gündeme gelmesi bekleniyor.

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