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  • Son Güncelleme: 24.10.2019 08:32

'da korkunç olay! dan zehirlendi!

’da bir kadın, erkek arkadaşıyla içtiği sırada dumandan etkilenerek zehirlendi. Yaşanan olayda E.Ç, evde bulunduğu sırada 10 aylık torunu M.Ç.Ç'nin fenalaşması üzerine 'ne götürdü. Korkunç gerçek hastanede ortaya çıktı.

10 aylık bebek uyuşturucudan zehirlendi!

Nazilli ilçesinde annesi ve erkek arkadaşının evde içtiği sırada dumandan etkilendiği ileri sürülen hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Sümer Mahallesi'nde yaşayan E.Ç, evde bulunduğu sırada 10 aylık torunu M.Ç.Ç'nin fenalaşması üzerine 'ne götürdü.

Tedavi altına alınan bebeğin dumandan zehirlendiği tespit edildi. İlk müdahalesi burada yapılan bebek daha sonra Kadın Doğum ve 'ne sevk edildi.

UYUŞTURUCU DUMANINDAN ETKİLENDİ İDDİASI
Anneanne E.Ç'nin polise ilk ifadesinde kızı G.Ç. ve onun erkek arkadaşı D.Y'nin evde uyuşturucu kullandığını, torununun da uyuşturucudan etkilenmiş olabileceğini söylediği öğrenildi.

Bunun üzerine anne G.Ç. ile erkek arkadaşı D.Y. gözaltına alındı. Ayrıca anne E.Ç'den Nazilli Devlet Hastanesi'nde, bebekten de Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde kan örneği alındığı öğrenildi.

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