ABD'nin ardından Suriye'de 'güvenli bölge' konusunda Soçi'de Rusya ile varılan mutabakat ve sonrasında Barış Pınarı Harekatı'na yönelik Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelen 'yeni bir harekât icra edilmesine gerek kalmamıştır' açıklamaları piyasaları rahatlattı. Önceki gün 5.84 liraya kadar çıkan dolar dün sabah 5.75 lira bandına kadar indi. Borsa ise güne yüzde 1.94 yükselişle 99 bin 785 puandan kapattı. Soçi mutabakatı faizlere de olumlu yansıdı. İki yıllık tahvilin faizi 2.9 puan düşerek yüzde 13.75'e indi.

FAİZ İNDİRİMİ 200 BAZ PUANI AŞAR

Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında Suriye konusunda imzalanan mutabakat ile güvenli bölge konusunda soru işaretlerinin bittiğini belirten uzmanlar Türk Lirası varlıkları üzerindeki baskının ortadan kalktığını belirterek, bugünkü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararının yatırımcıların odağına yerleştiğini ifade etti. Uzmanlar Merkez Bankası'nın 425 ve 325 baz puanlık iki faiz indirimi ardından bu hafta da 200 baz puanı aşan bir faiz indirimi yapabileceğini söylediler. Ekonomistler Merkez Bankası toplantısında politika faizinin yüzde 14.50-14.00 seviyelerine çekebileceğini belirtti.

PİYASA FİYATLIYOR

Enflasyondaki düşüşün devam edeceği öngörüsünde bulunan ekonomistler politika faiz oranının yıl sonunda yüzde 12-13 seviyelerine gerileyebileceğini söyledi. Merkez Bankası'nın yapacağı faiz indiriminin piyasalar tarafından fiyatlandığını belirten ekonomistler, hatta piyasalar tarafından aralık ayı toplantısında da faiz indiriminin devam edebileceğinin fiyatlandığını kaydettiler. Merkez Bankası bugünkü toplantının ardından yılın son toplantısını 12 Aralık'ta gerçekleştirecek. Bu arada yurt dışı piyasalarda ise AB ile Birleşik Krallık arasındaki Brexit krizi etkisi sürüyor.

TÜKETİCİNİN GÜVENİ EKİMDE YÜZDE 2.1 ARTTI

Tüketici güven endeksi, eylüldeki 55.8 düzeyinden, ekim ayında yüzde 2.1 artışla 57.0 düzeyine yükseldi. Anket sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi 0-200 aralığında değer alabiliyor. Tüketici güven endeksinin 100'den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, 100'den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu gösteriyor.

TÜİK verilerine göre, gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi eylül ayında yüzde 74.0 düzeyindeyken ekim ayında yüzde 1.1 artarak 74.8 düzeyine yükseldi. Genel ekonomik durum beklentisi endeksi de aynı dönem için eylül ayında 71.0 düzeyindeyken, ekim ayında yüzde 3.4 artarak 73.4 düzeyine çıktı.