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  • 25.10.2019 08:02
  • Son Güncelleme: 25.10.2019 08:02

'cü hain ’ün sır 15 günü! İlk kez kamuoyuna açıklıyoruz...

İhanet girişiminin sivil imamı Öksüz, Üsküdar’da iki farklı hücre evinde 15 gün saklandı. 5 ayrı mahrem imamın gözetiminde, başka bir adrese kaçırılırken gözden kayboldu.

Adil Öksüz’ün sır 15 günü

Fetullahçı Terör Örgütü'nün hain 15 Temmuz darbe girişiminin baş aktörü olan Türk Silahlı Kuvvetleri imamı 'ün sırra kadem bastıktan sonraki 15 gününün bilinmeyenlerini ilk kez kamuoyuna açıklıyoruz.

Adil Öksüz, ihanet girişimi sonrası serbest bırakılmasından hemen sonra Sakarya Akyazı'ya geçti.

Hakkında yakalama kararı çıkarıldığını öğrenince 'a kaçtı.


Cumhuriyet Mahallesi

19 Temmuz-5 Ağustos 2016'da Üsküdar ve 'de iki ayrı hücre evinde birer hafta gizlendi.


Zeynep Kamil

Öksüz'ü Zeynep Kamil'deki evde bir hafta saklayan FETÖ'cü itirafçı oldu. Öksüz'ün örgütün Mahrem yapılanması tarafından gizlendiği ortaya çıktı.

Emniyet'in tespitlerine göre Öksüz, son olarak 5 Ağustos 2016'da Zeynep Kamil'deki adresten çıktı. İstanbul Esenler'den Edirne yönüne doğru giden bir araçta seyahat etti. Aracın Öksüz'ü, Bayrampaşa'da indirdiği değerlendiriliyor.


Ali Sami Yıldırım

Adil Öksüz'ü, kayın biraderi 19 Temmuz 2016 günü İstanbul'a getirip Hava Kuvvetleri Yapılanması İstanbul sorumlusu Şükrü kod adlı 'ya teslim etti.


Rüştü Karakaya

Öksüz'ü Karakaya'nın yönettiği mahrem yapılanma sakladı.


Alper Karabulut

Öksüz'ün kaçışına örgüt mahrem imamları ve ve firari sanık da yardım etti.


Zafer Çay

Esenler'de ortadan kaybolan Öksüz'ün izine 5 Ağustos'tan itibaren ulaşılamadı.


Cihat Yıldız


Öksüz'ün kaçış rotası

İDDİANAME DÜZENLENDİ
İstanbul Cumhuriyet Savcısı Can Tuncay, Öksüz'ün kaçışıyla ilgili 5 FETÖ şüphelisi hakkında iddianame düzenledi. Sanıklar arasında Öksüz'ü Akyazı'dan İstanbul'a getirip FETÖ mahrem yapılanmasına teslim eden aynı zamanda da Rusya imamı olan Ali Sami Yıldırım da bulunuyor. Tutuklu sanıklar Alper Karabulut, Rüştü Karakaya, Zafer Çay ve firari Cihat Yıldız da diğer sanıklar arasında yer alıyor.

(SABAH)

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