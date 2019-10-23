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  • 23.10.2019 18:57
  • Son Güncelleme: 23.10.2019 19:13

'nün sözde üst yöneticisinin kızı yakalandı

'de, /'nin en üst düzey isimlerinin yer aldığı ve Ergenekon operasyonları, 17- operasyonları gibi birçok kritik kararın alındığı ''nın sözde başkanı 'ın kızı , gözaltına alındı. Hakkında, 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' ve 'silahlı terör örgütüne üye olma' gibi suçlardan hakkında yakalama kararı bulunan Mustafa Özcan'ın, sözde 'Başyüceler Şurası Başkanı ve imamı' olduğu, 30 Temmuz 2014 tarihinde de yurt dışına çıktığı belirlendi.

FETÖ'nün sözde üst yöneticisinin kızı yakalandı

Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, / terör örgütünün gizli haberleşme programı olan ByLock'u kullandığı belirlenen 'u, bugün sabah saatlerinde yapılan operasyonda gözaltına aldı.

Bozkurt'un babasının, FETÖ/PDY'nin yaptığı Ergenekon, 17- gibi birçok kritik operasyonların kararının alındığı, örgütün en üst düzey 6 kişisinin bulunduğu ''nın başkanı ve imamı olduğu belirlendi.

Ayrıca, 'ın, kayyum atanan 'in yönetici ve ortaklarından olduğu saptandı. Özcan'ın hakkında, 4'üncü ve 33'üncü Ağır Ceza mahkemelerinden 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' ve 'silahlı terör örgütüne üye olma' gibi suçlardan yakalama kararı bulunduğu bildirildi.

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