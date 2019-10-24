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  • Son Güncelleme: 01.11.2019 16:26

25 Ekim mahkumlara ve son durum nedir?

Halk arasında ve ceza indirimi olarak adlandırılan infaz yasasının içinde yer aldığı nde detaylar belli olmaya başladı. İlk yargı paketinin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından için heyecanlı bekleyiş arttı. Peki, genel af ve Meclis'e geldi mi? ikinci yargı paketi ne zaman açıklanacak? : Genel Kurulunca yasalaştırılan YRS'nin ilk paketini Sayın Cumhurbaşkanımız onayladı.

İkinci yargı paketi maddeleri neler? Mahkumlara genel af...

Binlerce af bekleyen vatandaş ve aileleri her gün yeni gelişmeleri internet üzerinden takip ediyor. Af yasası ile ilgili son dakika gelişmeleri ise oldukça merak ediliyor. Son olarak Adalet Bakan Abdulhamit Gül: ''TBMM Genel Kurulunca yasalaştırılan YRS'nin ilk paketini Sayın Cumhurbaşkanımız onayladı. Sıra uygulamada, reform ancak iyi ve doğru bir şekilde hayata geçirildiğinde hedeflerine ulaşacaktır'' dedi.

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