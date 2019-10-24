Binlerce af bekleyen vatandaş ve aileleri her gün yeni gelişmeleri internet üzerinden takip ediyor. Af yasası ile ilgili son dakika gelişmeleri ise oldukça merak ediliyor. Son olarak Adalet Bakan Abdulhamit Gül: ''TBMM Genel Kurulunca yasalaştırılan YRS'nin ilk paketini Sayın Cumhurbaşkanımız onayladı. Sıra uygulamada, reform ancak iyi ve doğru bir şekilde hayata geçirildiğinde hedeflerine ulaşacaktır'' dedi.

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