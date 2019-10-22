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  • Son Güncelleme: 30.10.2019 11:03

23 Ekim son dakika haberleri: 1. yargı paketi ile 38 bin kişi tahliye edilecek

her an çıkabilir. Yeni yargı reformu paketi Türkiye'de merakla bekleniyor. Özellikle binlerce kader mahkumu aileleri yargı paketinde var mı sorusunu soruyor. Peki yargı paketinin içerisin de neler var? Ceza infaz ve denetimli serbestlik süreleri uzatılacak mı? Af yasası 2019 ne zaman çıkacak? İşte yeni yargı paketi ile ilgili tüm merak edilenler.

1. yargı paketi ile 38 bin kişi tahliye edilecek

TBMM'den geçen 1. yargı paketi ile ceazevlerinde bulunan 280 bin tutukludan 38 bin kişinin tahliye edileceği bildirildi. Başkan Erdoğan, yaptığı açıklamada, "Yargı reformunda ikinci paket hazırlanıyor. denetimli serbestlik süresi yeniden belirleniyor. Denetimli serbestlik süresi değiştiriliyor." dedi. Peki, af ve ceza indirimi yasası ne zaman çıkacak? İşte 23 Ekim af ile ilgili son gelişmeler...

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