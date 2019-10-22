TBMM'den geçen 1. yargı paketi ile ceazevlerinde bulunan 280 bin tutukludan 38 bin kişinin tahliye edileceği bildirildi. Başkan Erdoğan, yaptığı açıklamada, "Yargı reformunda ikinci paket hazırlanıyor. denetimli serbestlik süresi yeniden belirleniyor. Denetimli serbestlik süresi değiştiriliyor." dedi. Peki, af ve ceza indirimi yasası ne zaman çıkacak? İşte 23 Ekim af ile ilgili son gelişmeler...

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