Son dakika haberi... MİT ve TSK'nın operasyonuyla Gara'da etkisiz hale getirilen 2 teröristin, kırmızı kategoride aranan Servet Aydın ve Söylemez Yaşar olduğu belirlendi.
Son dakika: MİT ve TSK'dan ortak operasyon
MİT ve TSK'nın operasyonuyla Gara'da etkisiz hale getirilen 2 teröristin, kırmızı kategoride aranan Servet Aydın ve Söylemez Yaşar olduğu belirlendi.
- Makas atayım derken parmaklarından oldu!
- Adalet Bakanı duyurdu: Cumhurbaşkanımız onayladı
- Veliaht Selman'a yakın yeni bakan!
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.