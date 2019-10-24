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  • Son Güncelleme: 24.10.2019 09:55

Son dakika: ve 'dan ortak operasyon

ve 'nın operasyonuyla Gara'da etkisiz hale getirilen 2 teröristin, kırmızı kategoride aranan ve olduğu belirlendi.

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