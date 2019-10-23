Türkiye ve Rusya'nın vardığı tarihi Soçi mutabakatının ardından bugün Kremlin'den yeni açıklama yapıldı. Moskova yönetimi, terör örgütü YPG'nin Türkiye sınırından çekilmemesi halinde Türk ordusu tarafından ezileceğini duyurdu.

Kremlin ayrıca, ABD'nin 'ihanet ettiği' YPG'lileri sınıra yakın kalıp Türk ordusuyla savaşmaları için cesaretlendirdiğini öne sürdü.