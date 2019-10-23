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  • Son Güncelleme: 23.10.2019 10:00

'dan flaş açıklama: çekilmezse tarafından ezilecek

haberine göre tarafından yapılan açıklamada, yapılan anlaşma neticesinde terör örgütü 'nin sınırından çekilmemesi halinde ezileceğini açıkladı.

Rusya'dan flaş açıklama: YPG çekilmezse...

ve 'nın vardığı tarihi Soçi mutabakatının ardından bugün Kremlin'den yeni açıklama yapıldı. Moskova yönetimi, terör örgütü 'nin Türkiye sınırından çekilmemesi halinde Türk ordusu tarafından ezileceğini duyurdu.

Kremlin ayrıca, ABD'nin 'ihanet ettiği' YPG'lileri sınıra yakın kalıp Türk ordusuyla savaşmaları için cesaretlendirdiğini öne sürdü.

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